مسئول أمريكي: إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس سيؤدي إلى وقف «مؤثر» للقتال

قال بريت مكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الشرق الأوسط، اليوم السبت، إن إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة (حماس) الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.



وأضاف مكجورك، خلال حضور قمة حوار المنامة الأمني في البحرين: "عندما يطلق سراح المحتجزين ستشهدون تغيرا واضحا"، وفقا لوكالة رويترز.



وتواصل إسرائيل لليوم الـ43 عدوانها الوحشي على قطاع غزة الذي تسبب حتى الآن في سقوط 12 ألف شهيد فلسطيني، من بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.



وأوضحت المصادر أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقوداً، منهم 1800 طفلٍ ما زالوا تحت الأنقاض.



كما زاد عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، وأكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.