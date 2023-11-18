طائرات مسيرة روسية تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

ذكر الجيش الأوكراني، أن البنية التحتية للطاقة في منطقتي "زابوريجيا" و"أوديسا" جنوبي أوكرانيا، تعرضت لهجوم عنيف بطائرات مسيرة روسية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وذكر سلاح الجو على قناته على تطبيق "تليجرام"، أنه من بين الطائرت المسيرة الـ38، التي تم إطلاقها، تم اعتراض 29 منها.

وتسببت الهجمات في نشوب حريق في مبنى إداري، في مجمع للطاقة في منطقة "أوديسا"، وأصيب شخص واحد، طبقا للقيادة الجنوبية الأوكرانية. وتابع سلاح الجو أنه تم إخماد الحريق.

وفي منطقة "زابوريجيا"، تم اعتراض أربع من أصل ثماني طائرات مسيرة ، طبقا لما ذكره الحاكم العسكري، يوري مالاشكو، على تطبيق "تليجرام".

وأضاف أن بعض أجزاء البنية التحتية أصيبت واندلع حريق ولم تكن هناك أي إصابات.

وفي منطقتي "ميكولايف" و"خيرسون" المجاورتين، بالإضافة إلى كييف و"خميلنيتسكي" في غرب أوكرانيا، وردت أنباء عن وقوع هجمات.