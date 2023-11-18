 طوفان الأقصى .. تحقيقات حول قتلى مهرجان إسرائيلي استهدفته حماس ترفع الحصيلة إلى ما لا يقل عن 350 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طوفان الأقصى .. تحقيقات حول قتلى مهرجان إسرائيلي استهدفته حماس ترفع الحصيلة إلى ما لا يقل عن 350

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
د ب أ
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 9:08 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 9:08 ص
أدى تحقيق لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، في عمليات القتل التي وقعت في مهرجان موسيقى يوم 7 أكتوبر الماضى والذى تعرض للهجوم من جانب أعضاء حركة حماس، إلى رفع عدد القتلى إلى 350 شخصا على الأقل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت فى وقت سابق أن الحصيلة الجديدة بلغت 364 شخصا

وكان عدد القتلى المعلن في السابق يتراوح مابين 260 و270 شخصا.

وتعتقد الشرطة، طبقا لما ورد ، بأن حماس لم تكن على علم بالمهرجان الموسيقى قبل تنفيذ الهجمات.

وشنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، صباح يوم السبت السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"؛ ردا على ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على المسجد الأقصى.

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