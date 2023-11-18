خارجية فلسطين: مجزرة الفاخورة إثبات آخر على أن حرب الاحتلال معلنة ضد المدنيين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسراً.



واعتبرت خارجية فلسطين، الواقعة دليلا جديدا يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين؛ بهدف تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من أي وجود فلسطيني.



وأضافت أن دولة الاحتلال بهذه المجرزة التي استهدفت مدرسة تابعة للاونروا توجه إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، وتستخف بجميع المطالبات الدولية غير المؤثرة التي تدعوا لحماية المدنيين.



وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في مخيم جباليا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



ونقلا عن مصادر طبية، وصل عشرات الشهداء إلى المستشفى الاندونيسي، في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدرسة، التي تؤوي آلاف النازحين شمال قطاع غزة.



يذكر أن مدرسة الفاخورة تعرضت في الرابع من الشهر الجاري إلى قصف مباشر من قبل طائرات الاحتلال، ارتقى خلالها 12 مواطنا على الأقل، وأصيب 54 بجروح.



ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، فقد كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.