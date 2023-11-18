أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدوي انفجارات في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور، والتي تستخدمه القوات الأمريكية قاعدة لها؛ نتيجة هجوم صاروخي من قبل المقاومة الإسلامية، دون أن تسفر عن أضرار وخسائر بشرية.



وأشار عبر موقعه الرسمي، إلى دوي انفجار في محيط قاعدة التنف قبل قليل، تزامنا مع استهداف القوات الأمريكية لطائرات مسيرة أطلقتها المقاومة الإسلامية كانت تتجه نحو قاعدة التنف عند مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، موضحًا أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة واحدة على الأقل في منطقة السرية التي تبتعد نحو 3 كيلومتر عن قاعدة التنف.



وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على صور للمسيرة التي جرى إسقاطها من قبل المضادات الأرضية في قاعدة التنف، قائلًا إن الهجوم الجديد على القاعدة هو السابع في أقل من شهر.



وتواصل القوات المدعومة من إيران في العراق وسورية هجماتها المتصاعدة على قواعد التحالف الدولي داخل الأراضي السورية، في إطار حملة الانتقام لغزة، بتصعيد غير مسبوق برا وجوا.



ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي 40 هجوماً على قواعد «التحالف الدولي»، توزعت على النحو التالي: 7 على قاعدة التنف، و9 على قاعدة حقل العمر النفطي، و7 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، و7 على قاعدة خراب الجير برميلان، و6 على قاعدة الشدادي، و2 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك.