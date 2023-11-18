قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة الدكتور عدنان أبو حسنة، إن المدارس التي ترفع أعلام الأمم المتحدة مصنفة حسب القانون الدولي بأنها أماكن «محمية».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «السادسة»، مساء السبت، أن مدارس «أونروا» في غزة لا يمكن أن تكون أهدافًا بتلك السهولة، منوهًا أن «الصور التي خرجت من مدرسة الفاخورة والمشاهد الدموية غير مسبوقة».

وأشار إلى أن «المدرسة تعرضت مرتين لعمليات قصف في حروب سابقة، أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين»، معقبًا: «ما يحدث لا يمكن قبوله ولا يمكن أن يكون أمرًا عاديًا».

وأوضح أن «الوكالة تتحرك في اتجاهات إعلامية وسياسية مع الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار في غزة»، لافتًا إلى إجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي، والاتحاد الأوروبي، ودول إقليمية كبرى مثل مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

ونوه أن «المدنيين الفلسطينيين هم من يدفعون الثمن»، معقبًا: «النساء والأطفال والشيوخ يدفعون أكبر الأثمان للحرب المجنونة والقصف الخطير؛ الذي يدمر كل شيء ويحصد المئات من الأرواح ما بين قتلى وجرحى بصورة يومية».

وذكر أن «المفوض العام لأونروا ندد بالمشاهد المروعة والقتل المخيف وغير المعقول في مدارس الوكالة، كما دعا إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة».

ولفت إلى أن «الأوضاع خارج السيطرة على الأرض»، مستطردًا: «مخيم جباليا يضم 180 لاجئي يعيشون في أقل من 1 كم لو ألقي حجر سيقتل ويصيب، الوضع خطير ومرشح لتصعيد أكبر، ومن يدفع الثمن هم المدنيون».

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، جراء مجزرة إسرائيلية في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمالي غزة.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٨ نوفمبر الجاري، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلاً عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.