إعلام فلسطيني: 200 شهيد في المجزرة الإسرائيلية بمدرسة الفاخورة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حصيلة شهداء مجزرة الفاخورة التي ارتكبها جيش الاحتلال في شمال غزة، تصل إلى 200 شهيد.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، جراء مجزرة إسرائيلية في مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين شمالي غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، عشرات الجثث فوق بعضها في المدرسة، فيما شوهد بعض النازحين وهم يبحثون عن جثامين ذويهم.

وعلقت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في قطاع غزة على المجزرة الإسرائيلية في مدرسة الفاخرة التابعة للمنظمة الأممية.

وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة، إن هذه المجزرة الإسرائيلية تؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة سواء كان المكان المستهدف يرفع علم الأمم المتحدة من عدمه.

وأشار إلى أن المنظمة أرسلت إحداثيات مدرسة الفاخورة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه يتم إرسال إحداثيات كل منشآت الأونروا. مرتين يوميا لإسرائيل.

ومنذ 43 يوما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، فيما وصل عدد الإصابات أكثر من 30 ألف مصاب.