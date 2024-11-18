قوات الأمن الباكستانية تداهم مخبأ للمسلحين وتقتل 10 منهم

داهمت قوات الأمن الباكستانية مخبأ للمسلحين في شمال غرب البلاد اليوم الاثنين مما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح استمر عدة ساعات وأسفر عن مقتل 10 متمردين وإصابة آخرين، حسبما قالت الشرطة.

وقال أزمت خان المسؤول بالشرطة إن المداهمة تمت في حي تيراه بإقليم خيبر بختونخوا. وأضاف أن المسلحين أعضاء في جماعة عسكر الإسلام المحظورة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات في صفوف قوات الأمن.

كما هاجم مسلحون اليوم الاثنين مركزا للشرطة في حي بانو بشمال غرب البلاد واختطفوا سبعة من عناصر الشرطة، حسبما قال قائد شرطة الحي ضياء الدين أحمد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف إلا أن هناك شكوكا في أن تكون حركة طالبان الباكستانية، التي تعرف باسم "حركة تحريك طالبان باكستان"، هي المسؤولة نظرا لأنها عادة ما تستهدف قوات الأمن.

وقد حظرت باكستان الحركة التي تعد حليفا مقربا لحركة طالبان الأفغانية التي تسيطر على أفغانستان.