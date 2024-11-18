تركيا تنفي اقتراحها تنازلات أوكرانية لروسيا لإنهاء الحرب

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نفت مصادر بوزارة الخارجية التركية ادعاءات نشرتها وكالة بلومبيرج مفادها أن أنقرة "جهزت مقترحا ينص على تقديم تنازلات من كييف" لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت المصادر، اليوم الاثنين، على دعم تركيا للمبادرات الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لوكالة الأناضول.

وشددت المصادر على عدم صحة الادعاءات التي أوردتها بلومبيرج.

وادعت بلومبيرج في وقت سابق اليوم، تجهيز تركيا لمقترح يتضمن تنازلات أوكرانية لروسيا من أجل إنهاء الحرب.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.