تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الجملة المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

تراجعت أسعار البطاطس 3جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

انخفض سعر البصل جنيها ليتراوح بين 15 إلى 19 جنيها.

هبطت أسعار الكوسة 3جنيهات لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

ارتفع سعر الجزر جنيها لتترواح بين 8 إلى 10 جنيهات.

ارتفعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 9 إلى 14 جنيها.

وزادت أسعار الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

تراجع سعر الفلفل الرومي جنيها ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

ارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

زادت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 10 إلى 13 جنيها.

تراجع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

تراجع سعر البرتقال البلدي جنيها ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

زاد سعر اليوسفى جنيها ليترواح بين 9 إلى 13 جنيها.

ارتفع سعر الليمون البلدى جنيهين ليتراوح بين 9 إلى 20 جنيها.

استقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 15 إلى 30 جنيها.

انخفضت أسعار الجوافة جنيهين لتتراوح بين 8 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.