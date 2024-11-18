تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024.
- وجاءت الأسعار كالتالي:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 69 إلى 75 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.
وثبت سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 450 جنيها للكيلو.
ارتفع سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 10جنيهات ليتراوح بين 70 إلى 110 جنيهات.
تراجع سعر سمكة موسى 20جنيها ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها للكيلو.
انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها.
ارتفعت أسعار الكابوريا 15جنيها ليتراوح بين 80 إلى 135 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.
تراجع سعر كيلو الجمبري الجامبو 10جنيهات ليتراوح بين 530 إلى 630 جنيها.
انخفض سعر كيلو الجمبري الصغير 10جنيهات ليتراوح بين 170 إلى 310 جنيهات.
تراجع سعر السمك بوري 15جنيها ليتراوح بين 120 إلى 160 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.