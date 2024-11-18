

تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 69 إلى 75 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 450 جنيها للكيلو.

‏‎ارتفع سعر كيلو سمك المكارونة السويسي 10جنيهات ليتراوح بين 70 إلى 110 جنيهات.

تراجع سعر سمكة موسى 20جنيها ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها للكيلو.

‏‎انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها.

‏‎ارتفعت أسعار الكابوريا 15جنيها ليتراوح بين 80 إلى 135 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 300 جنيه.

‏‎تراجع سعر كيلو الجمبري الجامبو 10جنيهات ليتراوح بين 530 إلى 630 جنيها.

‏‎انخفض سعر كيلو الجمبري الصغير 10جنيهات ليتراوح بين 170 إلى 310 جنيهات.

‏‎تراجع سعر السمك بوري 15جنيها ليتراوح بين 120 إلى 160 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.