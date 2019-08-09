حضور كبير لنجوم الكرة العالمية في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي

تشهد مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تواجد عدد من نجوم الكرة العالمية السابقين الذين حرصوا علي متابعة اللقاء من مقصورة استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ووجهت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسئولة عن تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022 في قطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدعوة لعدد من النجوم الكبار لحضور مباراتي الدور قبل النهائي ،والمباراة النهائية من البطولة.

وضمت القائمة العديد من الأسماء أبرزهم المدرب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي أرسين فينجر ،ومدرب منتخب إنجلترا الحالي جاريث ساوثجيت ،واللاعبين مايكل أوين وستيف ماكمانمان ويايا توريه وتيم كاهل وجون بارنز وجيسون ماكاتير ،ويوري وجوركاييف ،والحارس البرازيلي خوليو سيزار ،ومواطنه كافو.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية ،خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري .

وتأهل فلامنجو البرازيلي إلى المباراة النهائية ،وينتظر الفائز من لقاء ليفربول ومونتيري في المباراة النهائية التي ستجرى يوم السبت المقبل.

وحرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث علي تنظيم جولات ميدانية لعدد من النجوم لملاعب المونديال ،للوقوف على آخر تجهيزات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 .