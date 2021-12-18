مفتي الجمهورية يحدد شروط الرجوع في الهبة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز الرجوع عن الهبة في حال إذا كان هناك مبرر قوي أن يعطى أحد الأبناء أكثر من الآخر من باب العطية وليس النفقة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهبة صحيحة حتى قبل القبض ولكن يستطيع الواهب أن يرجع في هبته قبل القبض.

واستطرد الدكتور شوقي علام أنه إذا تم القبض في الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كان هناك ما يمنع مثل البيع أو الاستهلاك للهبة، موضحا أنه لا يجوز سحب الهبة من الأزواج، فالزوجية مانعة من الرجوع في الهبة.