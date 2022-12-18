محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية ببني عبيد وتمى الأمديد

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بمتابعة الأعمال الجارية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي بني عبيد وتمى الأمديد على الطبيعة؛ للتأكد من تنفيذ المشروعات وفقا للخطة المعتمدة وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذها والتأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لسرعة دخولها الخدمة.

وقال المحافظ: "هدفنا جميعا من خلال كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل قطاعات الخدمات والمرافق".

وأشارت وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، إلى متابعة الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع مجمع المصالح بمركز ومدينة بني عبيد، موضحة أن تكلفة المشروع تبلغ 3.5 مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، بمساحة 458 مترا مربعا للدور، ومنها 25% للخدمات، بإجمالي 110 أمتار مربعة.

وأضافت أن المشروع يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة بني عبيد والقرى التابعة للمركز.

ولفتت إلى متابعة تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع إنشاء وحدة الشئون الاجتماعية الجاري تنفيذه بقرية كفر الأمير بمركز تمى الأمديد، ويقام المبنى على مساحة 131 مترا مسطحا وتبلغ المساحة الكلية للموقع بالسور 169 مترا مربعا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع مليون و600 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاقه والعمل الجاد لتذليل العقبات أمام جميع المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الدقهلية تحقيقا لرضاهم.