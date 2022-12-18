 زراعة الوادي الجديد: 235 موافقة ورخصة لتشغيل حظائر للماشية - بوابة الشروق
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زراعة الوادي الجديد: 235 موافقة ورخصة لتشغيل حظائر للماشية

الخارجة - أ ش أ
نشر في: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 6:18 م | آخر تحديث: الأحد 18 ديسمبر 2022 - 6:18 م

أعلن وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد الدكتور مجد المرسي، الحصول على 130 موافقة لترخيص حظائر الماشية، و105 تراخيص لتشغيل حظائر الماشية، بالإضافة إلى الحصول 11 موافقة لعنابر دواجن، واستخراج 21 رخصة تشغيل لعنابر الدواجن، بجانب إجراء 80 معاينة فنية لمشروعات الإنتاج الحيواني بكافة مناطق المحافظة.

وأوضح المرسي -في بيان، اليوم الأحد- أن إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية برئاسة المهندس محمد هلالي، تواصل توفير واستخراج تراخيص حظائر الماشية، بالإضافة إلى المرور على مزارع الماشية والدواجن، تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة لفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني.

وأضاف أن مسؤولي إدارة الإنتاج الحيواني يواصلون المرور على مزارع الماشية والدواجن المرخصة وغيرالمرخصة والتفتيش على تراخيص التشغيل، وتوجيه إنذارات والتنبية على أصحاب المزارع غيرالمرخصة والتوجه للإدارة الزراعية التابعين لها؛ لاستخراج رخصة تشغيل، وتوجيه المزارعين بأهمية الترخيص والحصول الموافقات الفنية لعنابر الدواجن وحظائر الماشية.

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