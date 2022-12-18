تقديم المسودة الأولى للإعلان النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

قدمت الرئاسة الصينية المسودة الأولى للإعلان النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مدينة مونتريال الكندية، قبل وقت قصير من انتهاء المؤتمر.



وكان أحد الاهتمامات الرئيسية التي تم الإعلان عنها مقدما -وهو هدف حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030- قد تم إدراجه في المسودة المقدمة اليوم الأحد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنفاق المزيد من الأموال لحماية التنوع البيولوجي.



ومن المقرر أن تتبرع الدول الأكثر ثراء بنحو 20 مليار دولار سنويا للدول الأكثر فقرا بحلول عام 2025.



وكانت ردود الفعل الأولية على مسودة الإعلان متباينة. وقالت جمعية المحافظة على الحياة البرية إن العديد من الأهداف تعد "خطوة قوية في الاتجاه الصحيح"، إلا أن المسودة لم تكن طموحة بما فيه الكفاية وتم التخطيط للعديد من الأهداف في المستقبل.