ضحية و5 جرحى في قصف على بيلجورود الروسية

أعلن حاكم ​بيلجورود​ الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأحد، سقوط ضحية و5 جرحى في ضربات على المدينة القريبة من أوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت أمس السبت أن قواتها قامت بضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة، استهدفت مواقع القيادة العسكرية والمجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أمس السبت "إنه تم إحباط عمليات لنقل الأسلحة والذخائر أجنبية الصنع، ومنع تقدم الاحتياطيات الأوكرنية إلى مناطق القتال، وتوقف عمل المؤسسات الأوكرانية لإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة".

وأضاف أنه تم اكتشاف 4 مواقع لمحطات رادار لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 الأوكرانية في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه، وتم تدميرها، كما تم تصفية ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك.