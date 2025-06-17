إيران تعلن اعتقال عميل للموساد الإسرائيلي يعمل في مركز حساس بمحافظة إيلام

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، اعتقال عميل للموساد الإسرائيلي يعمل في مركز حساس بمحافظة إيلام غرب إيران.

وقال في بيان، نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية، إن العميل سُلِّم إلى الجهات القضائية بتهمة «التخابر مع الكيان الصهيوني».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت عدداً مما وصفتها بأنها عناصر «مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي» في محافظتي أصفهان والبرز أثناء تصنيع متفجرات.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن المعتقلين «كانوا يعملون داخل ورشة سرية لصنع واختبار متفجرات بهدف تنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد».

كما أعلنت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع، أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال فريق تابع لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» في محافظة البرز.

وأمرت السلطة القضائية الإيرانية، صباح اليوم الثلاثاء، الادعاء العام بالتعامل بشكل حازم وقانوني مع جواسيس إسرائيل.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: «صدرت الأوامر للمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالاستعداد التام، لضمان أمن الشعب، والتعامل بحزم وبشكل قانوني مع جميع جواسيس ومرتزقة النظام الصهيوني».