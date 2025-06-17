وزير خارجية إيران يحذر من مؤامرة إسرائيل لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة والعالم

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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي اليوم، الأطراف الإقليمية والعالمية الأخرى من مؤامرة إسرائيل، لتوسيع نطاق الصراع، ووصف استهداف المنشآت النفطية الإيرانية بأنه «جزء من هذه المؤامرة».

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، شرح وزير الخارجية الإيراني لنظيره البولندي، أبعاد العدوان الإسرائيلي، واستهدافه للبنية التحتية العامة والمنشآت النووية وقتل الشعب الإيراني.

وأكد عراقجي «مسئولية جميع الدول ومجلس الأمن الدولي في وقف هذا العدوان، ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على انتهاك القانون».

واعتبر عدوان إسرائيل على إيران والذي ينتهك بشكل واضح ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، تهديدا مباشرا للسلم والأمن العالميين.

ودعا جميع الدول وخاصة في أوروبا إلى اتخاذ مواقف مسئولة تجاه انتهاك القانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن «الشعب الإيراني سيدافع عن نفسه ضد هذا العدوان الغاشم بكل قوته».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البولندي عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدا موقف بلاده بمطالبة جميع الأطراف المعنية للمساعدة في منع تدهور الوضع الأمني في المنطقة.



