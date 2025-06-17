ضبط 2725 قضية لمخالفات النقل العام وسرقة الكهرباء خلال 24 ساعة

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تمكن قطاع الأمن الاقتصادي من ضبط 2725 قضية، تتضمن ارتكاب مخالفات في وسائل النقل العام، بالإضافة إلى سرقة الكهرباء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال اختصاص تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن شن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 1505 قضايا متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 1220 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.