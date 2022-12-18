هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب الأرجنتين بمناسبة تتويجه بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، بنهائي البطولة التي أقيمت في قطر.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن الأرجنتين بذلت كل ما بوسعها للفوز على فرنسا، مشيرًا إلى أن سيناريو مباراة اليوم، لم يتمكن أحد من توقعه في عالم.



وتعجب من إهدار فرنسا – الحاصلة على اللقب مرتين - لضربات الجزاء، مضيفًا: «شيء عجيب جدًا في مباراة نهائي كأس العالم، وفي حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يشجع كأنه في الترسو، ومنتظر اللحظات الخاصة بالفوز».



وأشار إلى أن الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي يستحقون تلك البطولة، معقبًا: «كل ما حد يقولك علم المثليين والشواذ أديكم بتشوفوا النتيجة، كأنهم مفيش حد بيتعظ، الإنجليز والألمان والكنديين والإسبان والأمريكان عملوا كده وخرجوا.. متعظتوش؟».



وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم الثالث في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، بنهائي البطولة التي أقيمت في قطر.





