باكو تستضيف غدا منتدى الاستثمار السعودي – الأذربيجاني

تستضيف العاصمة الأذربيجانية، باكو غدا الاثنين منتدى الاستثمار السعودي – الأذربيجاني لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات والمجالات بين البلدين.



وتتضمن أعمال المنتدى الذي يصادف الذكرى الثلاثين لنشأة العلاقات الدبلوماسية السعودية الأذربيجانية عروضا عن الاستثمار في البلدين وجلسات نقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.



كما سيتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.



وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي أوضح خلال زيارته لباكو مطلع أكتوبر الماضي أن أوجه التعاون بين البلدين متعددة أبرزها الاستثمار في مجال الطاقة من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتوليد الكهرباء في بحر قزوين خلال هذا العام، وكذلك وضع حجر الأساس لمحطة طاقة الرياح "خيزي أبشيرون" التي تستهدف إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 240 ميجاواط وبقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار.



وأكد أن علاقات البلدين بُنيت على أسس متينة منذ استقلال أذربيجان، في عام 1992 مشيراً إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول التي اعترفت بأذربيجان بعد استقلالها وأقامت علاقات دبلوماسية معها.