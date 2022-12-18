استطلاع: نصف الألمان تقريبا يرون الهجرة تؤثر سلبيا على بلادهم

أظهر استطلاع حديث أن حالة الشك والريبة تجاه الهجرة إلى ألمانيا تفشت على نطاق واسع.



وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 47% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون مقولة "للهجرة تأثير سلبي بشكل أساسي على ألمانيا".



وفي المقابل ذكر 29% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن للهجرة تأثير إيجابي، فيما لم يحسم نحو 25% ممن شملهم الاستطلاع أمرهم في هذا الشأن أو أحجموا عن ذكر رأي.



وذكر 44% ممن شملهم الاستطلاع أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن تصعب عملية الهجرة إلى ألمانيا، فيما أيد 20% فقط تسهيل الهجرة، وذكر 28% أنهم يرغبون في الإبقاء على النهج الحالي.



وبشكل عام لم تحظ سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة بشعبية، حيث وصفها 61% ممن شملهم الاستطلاع بأنها سيئة، من بينهم 28% وصفوها بأنها سيئة للغاية، فيما وصفها 27% فقط بأنها جيدة أو جيدة إلى حد ما.



وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت في الفترة بين 2 و6 ديسمبر الجاري وشمل 2016 شخصا.