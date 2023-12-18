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29 ديسمبر.. حفل الفنان علي الهلباوي بساقية الصاوي

إيناس العيسوي
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 1:44 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 1:44 م
يُحيي الفنان علي الهلباوي، حفلًا غنائيًّا على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، في الثامنة مساءً 29 ديسمبر الجاري.

ويقدم "الهلباوي"، خلال الحفل عددًا من الأغنيات والأناشيد والابتهالات منها: "ليلي طال، ومليون قصيدة، وقل للمليحة، وابعتلي جواب، ومرسال لحبيبتي".

الجدير بالذكر أن الفنان علي الهلباوي هو ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي، والذي بدأ الغناء في عمر الـ17 عامًا، مع فرقة "الهلباوي"، ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

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