وزير التعليم العالي والبحث العلمي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

ويثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مدينة نصر بقاعة المؤتمرات، اليوم الاثنين، أن المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%.

ولفت إلى أن المرشح فريد زهران حصل على مليون و776 و952 صوتًا، بنسبة 4%، قائلًا إن المرشح عبدالسند يمامة حصل على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.