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وزير الدفاع الأمريكي: نبني تحالفا لمواجهة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
آية صلاح
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 6:59 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 6:59 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الإثنين، إن واشنطن تبني تحالفا لمواجهة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكد أوستن في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي، إن واشنطن تعمل مع شركائها في المنطقة لضمان حرية الملاحة البحرية.

ودعا أوستن حزب الله اللبناني إلى تجنب اتساع الصراع.

وكان أوستن خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن واشنطن تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، على "موقف واشنطن بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها".

وأضاف أن واشنطن تدعم جهود تحرير كل المحتجزين في غزة، مشددا على "ضرورة مراعاة احتياجات مليوني نازح في القطاع".

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