غرفة شركات السياحة تنفي السماح لمن لم يصبه الدور في حج القرعة بالتسجيل بالحج السياحي

- لا تغيير في ضوابط الحج.. والقرعة الإلكترونية في موعدها

- للمواطن الحق في التقديم لجهة واحدة فقط

حسمت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر الجدل فى بعض الأمور الخاصة بالحج السياحى وموعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين الذين سيؤدون فريضة الحج خلال العام الهجرى الحالى.

وتؤكد الغرفة، أن ما يتم تداوله حاليا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن المواطنين الذين لم يصيبهم الدور في قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية يمكنهم التقدم لقرعة الحج السياحي، وتؤكد الغرفة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له.

وأوضحت الغرفة، أن قرارات اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء قد اتخذت قرارا تنظيمية منذ عدة سنوات من بينها عدم جواز تقديم المواطن إلا لجهة واحدة فقط "الداخلية أو السياحة أو التضامن".

كما أكدت أن هذه القرارات لازالت سارية حتى الآن ولم تتغير، مشددة على أن آخر موعد للتقديم للحج السياحي يوم ٢٠ ديسمبر الحالي وسيتم استبعاد أي مواطن سبق تقديمه إلى إحدى الجهات المنظمة للحج حتى ولو لم يصبه الدور في تلك الجهة على أن تُجرى القرعة على من ينطبق عليهم الشروط في موعدها الاثنين المقبل.

وتهيب الغرفة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات كما تهيب بشركات السياحة المنظمة للحج بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج والتي اصدرتها وزارة السياحة والآثار.