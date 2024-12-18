عبد المنعم سعيد: سوريا بعد الأسد جيش جديد من المجاهدين

رأى الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن أحداث السابع من أكتوبر كانت أحد المؤثرات على الساحة السورية، قائلا إن «أصل ما نحن فيه اليوم هو 7 أكتوبر».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المشهد» المذاع عبر شاشة «TEN»، أن «طوفان الأقصى كان عملية زلزال كبيرة في المنطقة، وإشهار بأن القوات المسلحة خارج إطار الدولة مثل حماس وغيرها قادرة على هز الإقليم».

ووصف انسحاب الجيش السوري وفرار الأسد إلى روسيا وما تلاه من تدمير إسرائيل للمقدرات العسكرية السورية دون أي مقاومة بأنه «لغز يستحق التأمل»، مبديا استغرابه من «عدم وجود قطرة دماء واحدة» في المواقع السورية، رغم امتلاك سوريا ترسانة ضخمة من آلاف الدبابات والمدفعية.

وأرجع ذلك إلى رغبة الفصائل المعارضة في بناء جيشها الخاص، مستشهدا بتصريحات أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني بـ «منع التجنيد» .

وأوضح أن الثوار أو القوات المتمردة لإحداث التغيير عادة ما يسعون إلى الحفاظ على الجيش النظامي؛ لكن ما حدث في الحالة السورية هو «العمل على تفريع الجيش وعدم المحافظة عليه، لأن القوات الجديدة لا تريد أن تحافظ على الجيش السوري؛ وإنما إنشاء جيشها الخاص المكون من المجاهدين».