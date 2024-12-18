محافظ المنيا: التفاعل المباشر مع الأهالي مؤشر حقيقي على جودة الخدمات ورضا المواطن

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حرصه الدائم على التفاعل المباشر مع الأهالي وسعيه الدؤوب لعقد لقاءات خدمة المواطنين لأهالي مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتفاعل المباشر مع المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم، وتفعيلا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح "كدواني"، في بيان اليوم الأربعاء، أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح سلسلة من أسواق اليوم الواحد بجميع المراكز في إطار خطة المحافظة لإزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، بتخفيضات تتراوح ما بين 30% إلى 50% مقارنة بالأسواق العامة، مع الحفاظ على الصلاحية والجودة العالية.

ووجه المحافظ، هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا بعمل صيانة لمدرسة منشأة عبد الله بالعدوة، مع دراسة عمل إحلال وتجديد للمدرسة حسب كثافة الطلاب.

كما وجه وكيل وزارة الصحة، بتوفير طبيب بالوحدة الصحية بالقرية وتحديد مواعيد العمل واعلانها للمواطنين.

وأحال المحافظ، عددا من طلبات الأهالى بمركز العدوة بإنشاء مدارس بالقرى إلى المجلس التنفيذي لبيان دراسة مدى احتياج تلك القرى للمدارس وتوافر قطع الأراضي اللازمة.

كما كلف المحافظ، هيئة الصرف الصحي وشركة المياه لإحلال وتجديد طلمبات الرفع بقرية الساوى، موجها الوحدة المحلية لمركز العدوة بتمهيد طريق مدخل قرية الشيخ مسعود من الناحية الشمالية والجنوبية، وإصلاح طريق مدخل نزلة رمضان بطول كيلومتر، وذلك تمهيدا لإدراجهم في خطة الرصف للعام القادم.

كما ناقش المحافظ، طلب من أولياء أمور مدارس صفانية بنقل المدرسة الإعدادية لمبنى المدرسة الثانوية وبقاء المدرسة الابتدائية بمبنى الإعدادية.

وأفادت هيئة الأبنية التعليمة، بأنه جارٍ طرح إنشاء مدرسة صناعية بالقرية على مساحة 3040 مترا مربعا، موجها الأبنية التعليمية بسرعة إدراج مدرسة نزلة رمضان ضمن الخطة، وذلك عقب اعتماد إنشاء المدرسة من المجلس التنفيذي، ودارسة إحلال وتجديد مدارس المنحة الألمانية.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز العدوة بالتنسيق مع شركة الغاز بتوفير أماكن لشحن كروت الغاز بقرية صفانية، موجها المحافظ رئيس مركز العدوة لمعاينة موقع مع شركة الكهرباء بقرية نزلة رمضان وجهاز التعمير لدراسة رفع كشك كهرباء من منطقة سكنية وتعديل المسار.

كما وجه الوحدة المحلية بإنشاء منفذ لبيع السلع الغذائية بمنطقة السوق القديم بمدينة العدوة، فيما صرف المحافظ عددا من الإعانات لبعض الحالات الإنسانية العاجلة، موجها مؤسسة مصر الخير بتسديد ديوان أربعة من الغارمات.

فيما تمت مناقشة طلبات أهالى مركز ومدينة المنيا، حيث وافق المحافظ على إنشاء مكتب بريد بقرية بهدال، موجها الوحدة المحلية لإنهاء قرار التخصيص.

كما وجه المحافظ، بإزالة التعديات بحي وسط المدينة واتخاذ اللازم قانونا تجاه المخالفين، مشددا وكيل وزارة الزراعة بسرعة صرف الأسمدة لمزارعي أدمو بمركز المنيا.

فيما وجه رئيس المدينة، بعمل حوار مجتمعي مع أهالى عزبة العمدة لتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

كما استمع المحافظ، إلى عدد من المشكلات الخاصة بالحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، موجهاً بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من تلك الأسر، وكذلك توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد منهم مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة.

وشدد على أهمية تلبية مطالب المواطنين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق بين الجهات المعنية، موجها بتشكيل لجان متخصصة لوضع الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن، وفى لفتة إنسانية من المحافظ لإحدى الحالات الانسانية المتواجدة في اللقاء حيث وفر المحافظ فرصة عمل لها، بالإضافة إلى توجيه مؤسسة مصر الخير بتوفير أجهزة كهربائية لها لمساعدتها فى اتمام زواجها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، وتنوعت الشكاوي ما بين (مياه شرب وصرف صحي- طرق- مرور- مساعدات إنسانية- شباب رياضة- تربية وتعليم).

حضر اللقاء، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أحمد خلف رئيس مركز العدوة، نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، رؤساء الأحياء والوحدات القروية وكل الجهات التنفيذية بالمحافظة.