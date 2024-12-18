كندا تحذر: رسوم ترامب تهدد الأسواق الأمريكية

قال رئيس وزراء إقليم أونتاريو أكبر أقاليم كندا من حيث عدد السكان إن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات الكندية ستكون "كارثة" تضر بأسواق الأسهم الأمريكية.

وأضاف دوج فورد رئيس وزراء الإقليم الكندي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس للأنباء أنه "قلق للغاية" من خطة ترامب لإطلاق عملية ترحيل واسعة لملايين المهاجرين الذي يعيشون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية، مشيرا إلى أن لديه خطة لإرسال المئات من ضباط الشرطة إلى الحدود إذا توجه هؤلاء الأشخاص نحو الشمال للعبور إلى كندا بطريقة غير مشروعة.

وقال فورد إن الرسوم لن تنجح في ضوء الاندماج الكبير بين الاقتصادين الأمريكي والكندي، مشيرا إلى أنه في قطاع صناعة السيارات وحده تتحرك المكونات ذهابا وإيابا عبر الحدود الكندية الأمريكية سبع أو ثماني مرات قبل أن تدخل إلى خطوط التجميع النهائي في أونتاريو بكندا أو ميشيجان في الولايات المتحدة.

وتابع المسؤول الكندي: "هذا القطاع مندمج للغاية إلى الدرجة التي لا تعرف حتى كيف تفصل حلقات داخل سلسلة الإمداد. ستكون (الرسوم) كارثة... ستؤثر على السوق، ستتراجع السوق، وكل رئيس تنفيذي لدينا يقول إنه لا يجب المضي قدما في هذا الطريق".

وأشار إلى أن تداعيات الرسوم المقترحة على الأسواق ستلفت انتباه ترامب، "أعلم أن لديه العديد من مؤشرات الأداء وأحدها سوق الأسهم. إنها ستؤثر على السوق. السوق سوف تنخفض".

من ناحيته قال بريان هويز المتحدث المؤقت باسم ترامب تعليقا على تصريحات فورد إن "الرئيس ترامب وعد بسياسة رسوم تحمي العمال الأمريكيين من الممارسات غير العادلة للشركات والأسواق الأجنبية".

كما أعرب فورد عن قلقه من خطط الترحيل الواسع التي تعهد بها ترامب عندما قال إنه سينفذ "أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ"، داعيا إلى استخدام الحرس الوطني وتعبئة قوات الشرطة المحلية من الولايات الأمريكية لتنفيذه. وقال فورد إن لديه بالفعل خطة تتضمن إمكانية نشر المئات من رجال الشرطة الإقليمية على الحدود خلال ساعات إن لم يكن على الفور، لمنع تسلل هؤلاء المهاجرين المرحلين إلى كندا.