سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الأنباء المتداولة بشأن وصول عرض سعودي من جانب نادي الفتح إلى النادي الأهلي للحصول على خدمات مروان عطية نجم الوسط الفريق.

وكانت صحيفة سعودية قد ذكرت أن المدير الفني الجديد لنادي الفتح جوزيه جوميز لديه الرغبة في ضم مروان عطية، نجم النادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: «المعلومات الواردة لي من داخل النادي الأهلي بشأن اقتراب نجم الفريق من نادي الفتح السعودي، أنه ليس هناك أي أساس من الصحة بشأن وصول عرض لمروان عطية، ونفوا تلك الأنباء جملة وتفصيلًا».

وأضاف: «مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب شغال على ملف تدعيم الصفقات في الفترة القادمة، عاملين خطة مدروسة وبينفذوها على مراحل».

وأكمل: «محدش شغال لوحده، كله شغال على الملف، الخطيب ومجلس إدارته ومارسيل كولر المدير الفني، ومحمد رمضان المدير الرياضي، وإدارة الاسكاوتنج».