 كيربي: من مصلحة الولايات المتحدة أن تصبح سوريا ذات سيادة وتتمتع بالأمن والاستقرار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كيربي: من مصلحة الولايات المتحدة أن تصبح سوريا ذات سيادة وتتمتع بالأمن والاستقرار

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 9:47 ص

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن بلاده تركز على العمل مع المجتمع الدولي وجماعات المعارضة في داخل سوريا للتأكد من الانتقال السلمي للسلطة.

وأضاف كيربي، في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي"، أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تصبح سوريا ذات سيادة وتتمتع بالأمن والاستقرار، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

ويأتي ذلك بينما دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254.

وأكد المجلس أن العملية السياسية ينبغي أن تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي.

وحث على تقديم دعم دولي إضافي لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، كما أكد "أهمية منع تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها في سوريا".

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