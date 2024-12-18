جيش الاحتلال: هاجمنا حزب الله في جنوب لبنان لخرقهم الهدنة

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه هاجم من قال إنهم مقاتلون من حزب الله في جنوب لبنان كانوا ينتهكون وقف إطلاق النار القائم بتحميل أسلحة على شاحنة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي على قناته على تطبيق تليجرام إن سلاح الجو الإسرائيلي "هاجم الشاحنة من أجل القضاء على التهديد".

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية في بيروت، أصيب ثلاثة أشخاص في الهجوم الذي وقع في بلدة مجدل زون.



وتوقفت الهجمات المتبادلة إلى حد كبير بين حزب الله وإسرائيل بحلول نهاية نوفمبر الماضي بوقف لإطلاق النار بعد أكثر من عام من الصراع.



ويتضمن الاتفاق دعوة حزب الله للتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومن المقرر أن يراقب الجيش اللبناني الالتزام بالاتفاق، الذي يدعو أيضا إلى انسحاب القوات البرية للجيش الإسرائيلي تدريجيا من لبنان في غضون 60 يوما.