 متظاهرون يقطعون عددا من الطرق والجسور في مدينة الناصرية العراقية - بوابة الشروق
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متظاهرون يقطعون عددا من الطرق والجسور في مدينة الناصرية العراقية

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
د ب أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 11:42 ص | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 11:42 ص

قال شهود عيان، اليوم الأحد، إن المئات من المتظاهرين أغلقوا عددا من الجسور وأضرموا النيران في الإطارات في عدد من الشوارع وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، 375 كلم جنوب بغداد.

وأوضح الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن مجموعات كبيرة من المتظاهرين أغلقوا جسري النصر والحضارات وحاولوا السيطرة على تقاطع البهو، الرئيسي في مركز المدينة، بواسطة حرق الإطارات، فضلا عن إغلاق مبان حكومية، وذلك رغم الانتشار الكبير للقوات الأمنية وقوات الدفاع المدني.

وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين، بينهم طلبة جامعيين، إلى ساحة الحبوبي، ساحة التظاهر الرئيسية في مدينة الناصرية، لدعم مطالب المتظاهرين، رافعين أعلام العراق ومرددين شعارات تطالب بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.

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