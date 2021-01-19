قال الفنان بيومي فؤاد، إن عام 2013 يعتبر العام الأسعد له، معقبًا: «ربنا حققلي أحلامي فيها بأني أعمل أدوار درامية وكوميدية والناس تشوفني فيها».

وتابع خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين،: «المسرح لعبتي لأني بمثل فيه من وقت ما كنت طالب في كلية فنون جميلة لحد ما اتخرجت وخدني المخرج أحمد جلال للمركز من 2003 إلى 2006».

وأضاف أنه استمر بالعمل في المسرح، متابعًا: «عمري ما تخيلت إني هبقى مشهور، أنا بخلص والحمدلله ربنا أداني على أد إخلاصي».

واستكمل: «سألت المخرج محمد ياسين مخرج مسلسل موجة حارة لما جابني في دور في المسلسل، قولتله أنت جبتني منين، قالي أنا شوفتك في مسرح في وسط البلد عبارة عن جراج»، ناصحًا الشباب بالصبر حتى يصلوا إلى النجاح.

