مصرع شخص وإصابة آخر جراء حادث تصادم في البحيرة

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لقى شخص مصرعة وأصيب آخر، جراء حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بطريق عبد الرقيب طريق داخلي بمدينه النوباريه بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد بحادث تصادم ومصاببن، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث النوبارية وبالفحص تبين وفاة" رواق ممدوح محمد محمد "40 سنه النوباريه و إصابه "صلاح سالم محمد سالم "17 سنه النوبارية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمة بالصدر وسحجات متفرقة.

تم نقل المصاب لمستشفي النوباريه والجنة لثلاجه حفظ الموت تحت تصرف النيابه.