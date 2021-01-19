المفوضية الأوروبية تأمل في تطعيم 70% من البالغين ضد كورونا بحلول الصيف

قالت المفوضية الأوروبية، إنه يتعين تطعيم نحو 70% من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا بحلول فصل الصيف.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، مسبقا أن المفوضية تعتزم نشر مقترح بهذا الشأن اليوم الثلاثاء.

وتريد المفوضية أن يتم تطعيم 80% من بين من يبلغون من العمر أكثر من 80 عاما والعاملين في مجال الصحة بحلول شهر مارس المقبل.

وتعد هذه الأهداف جزءا من وثيقة حوار من أجل قمة أوروبية ستعقد يوم الخميس المقبل، وتركز على التطعيم كموضوع أساسي، حيث تعمل الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على تنسيق جهودها لمواجهة الجائحة.

كما سوف يناقش المسؤولون الأوروبيون ما إذا كان يجب إصدار جواز سفر لمن تلقوا اللقاح في دول الاتحاد الأوروبي أو منحهم مميزات أخرى.

ووفقا لمصادر "د.ب.أ"، ترغب المفوضية الأوروبية في إصدار وثيقة دقيقة قدر الإمكان ومعترف بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويتعين أن توضح الوثيقة من تلقى اللقاح في أي دولة ومتى، كما يجب أن تساعد في رصد أي آثار جانبية.

كما تعتزم المفوضية مطالبة الدول الأعضاء بذل المزيد لرصد السلالات الجديدة لفيروس كورونا، مما يتطلب تسلسل عينات الفيروس التي يجرى الحصول عليها خلال الاختبارات.