قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صباح اليوم شهد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري امتدت إلى القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنها مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري حتى نهاية اليوم.

وأضاف شاهين، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مساء اليوم يشهد تدفقًا للرياح الشمالية الغربية المحملة بكميات كبيرة من الرطوبة وبخار الماء، قائلًا إنه يؤدي إلى استمرار تكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وتوقع تكون الشبورة المائية على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، مؤكدًا أنها خفيفة وغير مؤثرة على حركة السيارات على الطرق.

ونوه مدير عام التنبؤات بالأرصاد، إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، موضحًا أن الصغرى على القاهرة تصل إلى 7 درجات والسواحل الشمالية 9 درجات، وشمال الصعيد لأقل من 5.

وذكر أن الطبيعة الجبلية والجغرافية للمدن الجبلية في سيناء مثل سانت كاترين ونخل تؤدي إلى تسجيل درجات حرارة 6 تحت الصفر، متوجهًا برسالة إلى المواطنين: «هذا موعد ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ويومين لبس الجاكيت».

وأشار إلى اعتدال الملاحة البحرية بصورة كبيرة، خلال الـ24 ساعة المقبلة، ناصحًا الصائدين بالحرص خلال ممارسة أعمال الصيد؛ لأن ارتفاع الأمواج يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف.