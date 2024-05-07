 اليمن.. إصابة أمين عام نقابة الصحفيين بإطلاق نار ومقتل أحد أقاربه في صنعاء - بوابة الشروق
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اليمن.. إصابة أمين عام نقابة الصحفيين بإطلاق نار ومقتل أحد أقاربه في صنعاء

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 6:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 6:14 م

أصيب الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين محمد شبيطة وقتل أحد أقاربه، اليوم الثلاثاء، في حادث إطلاق نار بالعاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر في النقابة، لوكالة (د.ب.أ)، بأن" شبيطة تعرض لإطلاق نار بثلاث رصاصات في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

وأضاف المصدر أن"رصاصتين استقرتا في رجل شبيطة ورصاصة في بطنه".

وأشار إلى أن إطلاق النار أدى إلى مقتل أحد أقارب الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين وإصابة نجله.

 وتحدث المصدر أن حادثة إطلاق النار جنائية، دون ذكر مزيد من المعلومات.

ولم يصدر بيان فوري من قبل نقابة الصحفيين بشأن الحادثة، أو من جماعة الحوثي المسيطرة على صنعاء منذ عشر سنوات.


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