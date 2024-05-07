كتائب القسام تعلن وفاة محتجزة جراء قصف إسرائيلي قبل شهر

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، وفاة محتجزة إسرائيلية محتجزة لديها متأثرة بجراح أُصيبت بها جراء قصف للاحتلال على قطاع غزة قبل شهر.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، في بيان عبر حسابها على منصة "تليجرام"، إن المحتجزة الإسرائيلية جودي فانشتاين "توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف (إسرائيل) المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولم يحدد أبو عبيدة توقيت وفاة المحتجزة، كما لم يكشف عن هوية ولا مصير المحتجز الأخير الذي كان مع فانشتاين وأُصيب معها في القصف الإسرائيلي.

وأوضح أبو عبيدة أن فانشتاين "لقيت مصرعها لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية؛ بسبب تدمير العدو للمستشفيات في غزة وخروجها عن الخدمة"، مشيراً إلى أنها "كانت أُصيبت بجراح بالغة في 7 أكتوبر، وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع، وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز".

كما بثت القسام مقطع فيديو عبر "تليجرام" تضمن صورا لفانشتاين، واختتمته برسالة إلى الإسرائيليين، قالت فيها: "تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم، وهذا ما يعانيه شعبنا".

ومن إجمالي المحتجزين في عملية طوفان الأقصى، تقول حماس إن 71 منهم قُتلوا في غارات جوية عشوائية شنتها إسرائيل خلال حربها الحالية على غزة، فيما أفرجت الحركة عن 105 خلال صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل في نوفمبر 2023.



