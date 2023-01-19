محافظ أسوان يهنئ كيرلس ويصا لحصوله على المركز الخامس بالجمهورية فى الكاراتية

هنأ أشرف عطية محافظ أسوان، الطالب كيرلس ويصا ثابت، من ذوي القدرات والهمم؛ وذلك لحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في لعبة الكاراتيه للعام الثاني على التوالي، مشيداً بالمهارات والمواهب والقدرات التي يتميز بها والتي أثمرت عن التمثيل المشرف لإسم المحافظة وتحقيق التقدم والتفوق فى المسابقات المختلفة التى يشاركوا فيها.

كما أعرب المحافظ - في تصريح اليوم - عن تهنئته للمسئولين بمديرية التربية والتعليم بقيادة عبد الكريم لطفي مدير المديرية، وأيضاً لأسرة الطالب كيرلس لحرصهم على رعاية مثل هذه المواهب وتقديم كافة التسهيلات لها للمنافسة المشرفة، وليكونوا نماذج يحتذى بها فى التحدى والإصرار والعزيمة.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب كيرلس ويصا، هو من أعضاء مركز شباب مدينة أسوان من ذوي القدرات والهمم، وشارك للعام الثاني علي التوالي في بطولة الكاراتية تحت سن 14 سنة (كاتا فردي بنين - متحدو الإعاقة الذهنية) والتي أقامها الإتحاد المصري للكاراتية بالصالة المغطاه بإستاد القاهرة خلال الفترة من 10 يناير حتى 13 يناير الحالي، وقد حقق كيرلس المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وقام بتكريمه المهندس محمد الدهراوى رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكاراتية، بجانب العديد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، ويعد الكابتن كمال سليمان هو المدرب المكلف بالإشراف على تدريب اللاعب كيرولس بمركز شباب مدينة أسوان .