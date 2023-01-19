



عرضت فضائية «فرانس 24» مقطع فيديو يرصد مشاركة الفرنسيين في يوم احتجاجي كبير، بإضرابات ومظاهرات عبر كامل التراب الوطني؛ رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون.



ويقضي القانون برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي.



وبحسب رئيس الكونفدرالية العامة للشغل، فإن نسبة الإضراب بلغت من 70 إلى 100 بالمئة لدى عمال المصافي، فيما أضرب أستاذ من أصل ثلاثة في قطاع التعليم الإعدادي.



وتوعدت النقابات العمالية حكومة إليزابيث بورن، بإضرابات ومظاهرات عارمة بكامل فرنسا؛ للضغط عليها من أجل التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد.



وبحسب الأرقام الأولية للتعبئة الشعبية، فإن ما لا يقل عن 30 ألف شخص، يتظاهرون في مدينة تولوز و6000 في تارب، و400 في كل من نيس وبلفور.



أما في العاصمة باريس التي تشهد مظاهرة كبيرة في الساعة الثانية بعد الظهر، تنطلق من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة، فتتوقع السلطات مشاركة من 50 إلى 80 ألف متظاهر.



وهيأت السلطات إجراءات أمنية واسعة بأكثر من 10 آلاف شرطي ودركي، بينهم 3500 في باريس، لضمان الأمن خلال التظاهرات، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع أن يلجأ بعض المتظاهرين إلى العنف.



ويمثل هذا المشروع رهانا كبيرا بالنسبة لحكومة بورن، التي لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية. إذ يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، ووحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تقترح تسوية محتملة.



وقال الوزير المفوض بالنقل كليمان بون: «سيكون يوم خميس صعبا جدا... اضطرابات كبيرة في وسائل النقل»، داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بُعد.



كما طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران، إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي الخميس، بسبب إضراب المراقبين الجويين.



وفي السكك الحديد، تتوقع شركة «أس أن سي أف» الوطنية اضطرابات كبيرة، مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمس القطارات السريعة وفقا للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.



