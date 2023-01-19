وزير الدفاع الألماني الجديد: برلين لن تسلك مسارات منفردة في توريد دبابات لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس أن بلاده لن تسلك مسارات منفردة في أي توريد محتمل لدبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل"، قال بيستوريوس اليوم الخميس: يجب علينا أن ننتظر لنعرف ما إذا كان هذا الأمر سيسير. نحن نجري محادثات ولا سيما مع شريكتنا عبر الأطلسي وهي الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير، الذي تولى مهام منصبه الجديد رسميا اليوم: كما فعلنا في كل الحالات الأخرى من قبل.. فالمسألة تتعلق بعدم اتخاذ مسارات منفردة، مشيرا إلى أن المسألة تتعلق هنا بإجراءات "متضافرة" كما حدث في ناقلات الجند المدرعة "ماردر".

وأكد بيستوريوس أن ألمانيا دائما ما دعمت أوكرانيا منذ بداية الحرب وستواصل فعل هذا، وأردف: لا ينبغي أن تكسب روسيا الحرب وجمهورية ألمانيا الاتحادية ستقدم كل مساهمة ضرورية من أجل هذا.

يذكر أن وزراء دفاع وعسكريين رفيعي المستوى من عدة دول غدا الجمعة سيجرون مشاورات في قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة رامشتاين الألمانية حول الدعم اللاحق لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ومن المتوقع أن تتركز المشاورات حول التوريد المحتمل لدبابات قتالية إلى كييف.

يُذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي أكبر داعمين عسكريا واقتصاديا لأوكرانيا لمساعدتها على التصدي للغزو الروسي لأراضيها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.