 القوات الروسية تسيطر على أربع مناطق بمقاطعة زابوروجيه - بوابة الشروق
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القوات الروسية تسيطر على أربع مناطق بمقاطعة زابوروجيه

وكالات:
نشر في: الخميس 19 يناير 2023 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 19 يناير 2023 - 7:25 م

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على أربع مناطق بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روجوف: "فرضت القوات الروسية السيطرة العملياتية على أربع مناطق قرب مدينة أوريخوف، وهذا نجاح محلي لقواتنا"، وفقا لموقع"روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد روجوف، أنه وفقا للمعلومات الواردة من عمليات اعتراض الإشارات اللاسلكية، أن القوات الأوكرانية في المنطقة، تشعر بنقص في المدفعية والطائرات بدون طيار "درونز"، مما قد يجبرهم على التراجع.

وتقع مدينة أوريخوف، في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، بالقرب من خط التماس، وفقدت أوكرانيا السيطرة على أكثر من 70% من المنطقة.

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