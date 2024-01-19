يستضيف الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، الفنانة السورية جومانا مراد، في حلقة خاصة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، وذلك في تمام الساعة 9 مساء اليوم، حيث تتطرق للحديث عن أبرز أعمالها في الفترة الأخيرة ما بين السينما والدراما.

وتكشف جومانا مراد، أسرار وحكايات خاصة في مسيرتها الشخصية والفنية، ورحلة تألقها الفنية، وعشقها لمصر، وكيف استطاعت تحقيق نجاح كبير في الدراما السورية وكذلك المصرية، ورأيها في الإنتاج الدرامي العربي مؤخرًا.

وتشارك الفنانة جومانا مراد في موسم رمضان 2024 في مسلسل "عتبات البهجة"، وكشفت عن اسم الشخصية التي تقدمها وهي "نعناعة".

مسلسل "عتبات البهجة" يمثل عودة ليحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين.

يذاع برنامج "كل يوم" مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساء، من كل أسبوع.