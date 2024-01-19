قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إنها لا تقدم أدوار جرئية، ولا تقبلها، وتهتم بعدم تقديم أدوار إغراء لمجرد الإغراء، مع ضرورة أن يكون العمل هادف وفي سياق درامي.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :" أرفض خدش الحياء والإغراء ممكن يبقى بنظرة".



وأكدت الفنانة السورية جومانا مراد، عشقها الكبير لمصر، مشددة على أنها بعد بداية مسيرتها الفنية في سوريا، وطالما كانت تحلم بالعمل في مصر، معقبة: "كان حلم من أحلامي أني أجي مصر.. والموضوع كان صدفة".