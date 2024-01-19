وزير الدفاع الألماني يحذر من اتساع نطاق حرب أوكرانيا

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حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تتسع لتضم دولا مجاورة.

وكتب بيستوريوس في مقال لصحيفة تاج شبيجل نشرته اليوم الجمعة، "نسمع عن تهديدات من الكرملين بصفة شبه يومية، وكان أحدثها ضد أصدقائنا في دول البلطيق".

وفيما يتعلق بالقوات المسلحة الألمانية (بوندسفير)، شدد الوزير: "يجب أن نعزز قدراتنا الدفاعية بسرعة في ضوء إلحاح حالة التهديد".

وأضاف وزير الدفاع الذي يتم عاما في منصبه اليوم الجمعة، "يجب أن نأخذ في الحسبان أن (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين قد يهاجم حتى إحدى دول الناتو يوما ما".

ولكنه تابع بالقول ذلك، لو حدث، سيتم خلال فترة من "خمس إلى ثماني سنوات" من الآن.

ويتوقع الوزير مقترحات لإعادة إدخال نسخة من الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا بحلول أبريل المقبل.

وألغت ألمانيا الخدمة العسكرية الإلزامية في 2011.

كما أن بيستوريوس سوف يكون منفتحا على انضمام أشخاص لا يحملون جوازات سفر ألمانية، للجيش.

وقال إن صناعة الدفاع بحاجة أيضا إلى أن تصبح أكثر كفاءة. كما تحدث في صالح إصلاح مكابح الديون لأسباب أمنية.