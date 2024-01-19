منى صلاح ذو الفقار: والدي رفض تجسيد أدوار الشر بسبب لوم الجمهور

قالت المحامية منى ذو الفقار، ابنه الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، إن الأعمال الفنية لوالدها على الشاشة استطاعت أن تجسد شخصيته الحقيقية في الواقع دون تكلف أو مبالغة، لافتة إلى تميز أدائه بالصدق والواقعية في الأداء والتلقائية.

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى حرص الفنان صلاح ذو الفقار على تقديم أدوار تناسب شخصيته وقدراته الفنية، وعدم رغبته في تقديم أدوار قد تؤثر على صورته أمام الجمهور.

ولفتت إلى رفضه تقديم أدوار الشر بسبب رفض الجمهور واللوم عليه، مضيفة أنه: «وصل لقلوب الناس بسبب طبيعته وتلقائيته أمام جمهوره، كان يصنع البهجة على الرغم من أنه ليس فنانًا كوميديًا».

وأشارت إلى انعكاس خلفيته المهنية كضابط شرطة على الجدية والالتزام في حياته الأسرية، لافتة أنه كان صديقًا مقربًا للفنان فؤاد المهندس.

ورحل صلاح ذوالفقار عن عمر يناهز الـ67 عاما في أعقاب أصابته بأزمة قلبية في 22 ديسمبر عام 1994 أثناء التصوير، تاركا أكثر من 250 عملا فنيا متنوعا.