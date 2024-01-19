تقارير إعلامية: مظاهرات جديدة عقب إدانة ناشط بيئي بارز في روسيا

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تسببت إدانة ناشط بيئي يدعى فيل ألسينوف في جمهورية باشكورتوستان الروسية في خروج نحو ألفي شخص مجددا إلى الشوارع في البلاد، بحسب تقارير إعلامية.

وأوضحت التقارير الصادرة عن منظمة الحقوق المدنية "أو في دي-إنفو" أن الشرطة في العاصمة الإقليمية أوفا اتخذت إجراءات صارمة اليوم الجمعة، واعتقلت عدة أشخاص.

وكانت مقاطع فيديو لرجال ونساء يغنون بسلام ويمسكون بأيدي بعضهم قد نشرت على موقع التواصل الاجتماعي، تلاها صور لأشخاص في عربات المساجين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لا يوجد اضطرابات أو مظاهرات حاشدة هناك".

وتظاهر أكثر من ثلاثة آلاف شخص أمس الأول الأربعاء، احتجاجا على إدانة ألسينوف عندما حكم عليه بالسجن أربع سنوات بناء على مزاعم بالإدلاء ببيانات عنصرية.

وبدأت المظاهرة الحالية في بلدة بايماك عندما احتجز الناشط البيئي فيل ألسينوف.

وكان ألسينوف أحد قادة مظاهرات احتجاجا على التعدين في جبل كوشتو الجيري في باشكورتوستان لصالح مصنع كيميائي هناك.

كما دافع عن منح الجمهورية قدر أكبر من الحكم الذاتي وحماية اللغة البشكيرية.

وتقع باشكورتوستان، وهي إحدى الجمهوريات الروسية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، على بعد نحو 1400 كيلومتر من شرق موسكو.