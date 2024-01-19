رويترز: شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي في دافوس

نقلت وكالة "رويترز" عن ممثلي الادعاء السويسريون قولهم، اليوم الجمعة، إنه تم تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي.



وكان هرتسوج قد أكد، في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أمس الخميس، موقف الحكومة الإسرائيلية بأن حرب غزة يجب أن تؤدي إلى الإطاحة بحركة حماس.



وبينما قال إنه لا ينكر "المأساة الإنسانية" التي لحقت بالمدنيين في قطاع غزة، زعم هرتسوج أن الحملة العسكرية الإسرائيلية "خطوة نحو علاقات أكثر سلمية مع الفلسطينيين في المستقبل ونحو تعزيز الأمن العالمي".



ودعا هرتسوج القوى العالمية إلى المساعدة في مرحلة ما بعد حرب غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل قبل هجوم حماس كانت في طريقها لإقامة علاقات مع السعودية مثلما فعلت مع الإمارات والبحرين في عام 2020.



وقال هرتسوج: "ندرك جميعا أنه يجب أن تكون هناك رؤية، وأعتقد أن جزءا منها يجب أن يكون أيضا العودة إلى عملية التطبيع بين إسرائيل وجيرانها في المنطقة".